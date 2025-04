ROCCIA SRL

Stile Italiano, senza compromessi

Roccia S.r.l. rappresenta il perfetto equilibrio tra produttività, versatilità, e precisione. Macchine concepite per la perfezione: Calandre idrauliche a due, tre, quattro rulli, Calandre a geometria variabile, Curvatrici per profilati, Spianatrici per lamiera e particolari per la deformazione di lamiere e profilati e per la spianatura di lamiere e particolari in ferro e acciaio. La gamma dei macchinari è piuttosto ampia, perché mira ad soddisfare le più diverse esigenze in materia di curvatura della lamiera e dei profili in materia di curvatura della lamiera, dei profilati e della spianatura. Tutte le macchine di Roccia S.r.l. sono dotate dell’esclusivo sistema OP-TIME: 20% di risparmio energetico e valori di inquinamento acustico ai livelli minimi.